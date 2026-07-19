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Индия успешно вывела на орбиту первую частную ракету

Индия успешно вывела на орбиту первую частную ракету

Vikram‑1: конструкция, двигатели и логика «простоты» Vikram‑1 — четырёхступенчатый лёгкий носитель высотой около 20–24 метров и диаметром 1,7 метра, рассчитанный на вывод до 480–500 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту (500 км, наклонение 45°) и порядка 260–290 кг на солнечно‑синхронную орбиту (SSO) той же высоты.

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