Индия успешно вывела на орбиту первую частную ракету

Vikram‑1: конструкция, двигатели и логика «простоты» Vikram‑1 — четырёхступенчатый лёгкий носитель высотой около 20–24 метров и диаметром 1,7 метра, рассчитанный на вывод до 480–500 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту (500 км, наклонение 45°) и порядка 260–290 кг на солнечно‑синхронную орбиту (SSO) той же высоты.