Спасатели заявили о завершении купального сезона в Новосибирске

В Новосибирске купальный сезон подошел к концу. Спасатели обратили внимание граждан, что вода уже не такая теплая - холодные ночи, когда температура не поднимается выше +15 градусов, ветер и осадки значительно снижают ее температуру.
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