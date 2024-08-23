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Вечерний Новосибирск

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Спасатели заявили о завершении купального сезона в Новосибирске

Спасатели заявили о завершении купального сезона в Новосибирске

В Новосибирске купальный сезон подошел к концу. Спасатели обратили внимание граждан, что вода уже не такая теплая - холодные ночи, когда температура не поднимается выше +15 градусов, ветер и осадки значительно снижают ее температуру.

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