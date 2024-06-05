В МИД России предупредили власти Армении о последствиях необдуманных шагов

Михаил Галузин убеждён, что действия Пашиняна и его команды могут сделать невозможной совместную работу в ОДКБЗападные страны, как известно, проявляют повышенную заинтересованность в усилении взаимодействия с Арменией.
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