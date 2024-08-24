Новый учебник по истории России для неисторических специальностей готов к изданию

МОСКВА, 24 августа, ФедералПресс. Завершена подготовка учебника по базовой истории России для студентов неисторических специальностей в вузах.
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