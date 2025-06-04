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Военное обозрение

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Первая англо-бирманская война: «Нормальные герои всегда идут в обход...»

Первая англо-бирманская война: «Нормальные герои всегда идут в обход...»

Главнокомандующий бирманской армией Маха Бандула, член тайного совета и губернатор города Дабайин, рассчитывал схватиться с англичанами в Ассаме, но джентльмены решили сделать «ход конём».

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