Володин заявил, что развитие страны зависит от качества знаний

Развитие государства зависит от качества знаний, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «От качества знаний зависит развитие страны, а оно начинается здесь: в школе, в колледже», — цитирует его РИА Новости.
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