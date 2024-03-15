Как путешествовать за счет государства

Более 13 тысяч карельских пенсионеров в прошлом году компенсировали расходы на проезд Можно ли получить бесплатную путевку в санаторий или за счет государства слетать на Байкал, во Владивосток или в Сочи? Для неработающих пенсионеров Карелии и федеральных льготников ответ будет положительным.