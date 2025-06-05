В Орле может появиться ещё один завод «Орелмасло»

При обсуждении расширения Особой Экономической зоны (ОЭЗ) за счёт присоединения части земель индустриального парка «Новосильское шоссе» выяснилось, что, как минимум, два резидента уже готовы инвестировать и строить.
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