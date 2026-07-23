Вопреки санкциям: в Россию ввезли почти 200 тысяч машин через Дальний Восток

Русские автолюбители продолжают активно пользоваться параллельным импортом.По данным Федеральной таможенной службы, за первое полугодие 2026 года физические лица ввезли в страну через дальневосточные таможни 198,6 тысячи транспортных средств, что на 19,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.