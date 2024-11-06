Пресс-показ выставки «Мангазейский морской ход: технология открытий» в Музее Москвы

31 октября в Музее Москвы открылась выставка «Мангазейский морской ход: технология открытий», которая расскажет посетителям о путешествии команды «Товарищества поморского судостроения» по старинному торговому пути из Архангельска в Мангазею и об истории освоения Сибири в XVI–XVII веках.
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