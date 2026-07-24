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Глава крымского парламента прокомментировал 21‑й пакет санкций против России

Глава крымского парламента прокомментировал 21‑й пакет санкций против России

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал «маразмом» 21‑й пакет санкций против России. Источник фото: Eric Vidal / Keystone Press Agency / Global Look Press «Маразм дойдет до того, что скоро они станут облагать санкциями птиц, летящих над Россией, и штрафовать каждого зверя, который забредет на их территорию», – сказал Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

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