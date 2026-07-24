Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал «маразмом» 21‑й пакет санкций против России. Источник фото: Eric Vidal / Keystone Press Agency / Global Look Press «Маразм дойдет до того, что скоро они станут облагать санкциями птиц, летящих над Россией, и штрафовать каждого зверя, который забредет на их территорию», – сказал Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.