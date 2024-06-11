В Свердловской области водитель питбайка без прав устроил смертельную аварию

В столкновении погиб 9-летний брат хозяина мотоцикла, сам водитель в коме в больницеТрагедией закончилась вечером 10 июня прогулка двух братьев на питбайке в посёлке Пионерский Талицкого района Свердловской области.
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