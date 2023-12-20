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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марченко сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Баффало» за 08:07. Это 2-й результат по скорости в истории «Коламбуса»

Марченко сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Баффало» за 08:07. Это 2-й результат по скорости в истории «Коламбуса»

Форвард «Блю Джекетс» забросил 3 шайбы подряд в матче регулярного чемпионата с «Сэйбрс» (9:4) и был признан 3-й звездой.

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