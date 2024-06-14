Выборы в Европейский парламент завершились. Исходя из того, что конфедеративное государственное образование Европейский союз сбавлять обороты русофобии и снижать накал противостояния с Россией до сих пор не собиралось, посмотрим на итоговые результаты, сравним их с предварительным прогнозом.