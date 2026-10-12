Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Гуманизм с национальным лицом: почему мягкие приговоры «дорогим гостям» стали нашей системной проблемой

Гуманизм с национальным лицом: почему мягкие приговоры «дорогим гостям» стали нашей системной проблемой

Российское законодательство в последние годы вроде бы стало заметно жёстче. Появились механизмы лишения гражданства за тяжкие преступления, расширились основания для выдворения, ужесточились санкции за нарушения миграционного режима.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Нина Грекова
Нина Грекова

Моё мнение. Если бы во власти работали честные и преданные русские - этого беспредела в Стране не было бы. А сейчас ... вор, предатель, взяточник - через одного. Мне вот до сих пор не понятно - каким образом "Единая Россия" победила?

Профиль пользователя Михаил Пантюхин
Михаил Пантюхинизменено

За зверства этих ржавых упырей из засразии и закавказья нужно карать сроком ×2! И не разводить толерастию, вон гейропа дотолерастилась, там уже всякая нечисть во власть лезет, что наща власть того же хочет? Ну ну, "правильной" дорогой идете товарищи! Навезли в Россию всякую ржавую нечисть, и дали им право зверствовать здесь в НАШЕЙ РОССИИ, или наша страна уже давно НАМ КОРЕННЫМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ? Видно, что да, ведь этим ржавым по умолчанию после их зверств дают приоритет! О..уеть можно, вот бл... программа "развития" страны через криминализацию этих ржавых зверей!!!!

Профиль пользователя Горыныч
Горыныч

Если подсудимый мигрант, тем более нелегальный, это должно трактоваться как отягчающее обстоятельство. Всё встанет на свои места. Как и с чиновниками - украл, пользуясь служебным положением, нанёс государству ущерб, занятие должности является отягчающим обстоятельством. Необходимо в статью УК №63 внести необходимые дополнения.

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

БЕЗЗУБАЯ СУДЕБНАЯ СИСТЕМА-РАСХОЛАЖИВАЕТ КРИМИНАЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ С МИГРАНТАМИ- НАДО БЫ ПРОСТО-ОТКАЗАТЬСЯ ОТ МОРАТОРИЯ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ М НАЧИНАТЬ ВЕШАТЬ МИГРАНТОВ-ПРЕСТУПНИКОВ- В КАЖДОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ-И ОНИ МОМЕНТАЛЬНО УСПОКОИТЬСЯ- ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДИАСПОР И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИ РОВНЯТЬ К ПРЕСТУПНОМУ СООБЩЕСТВУ И РАССТРЕЛИВАТЬ-И ВСЕ БУДЕТ АБСОЛЮТНО СПОКОЙНО В ОБЩЕСТВЕ!