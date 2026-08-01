🎖 Аксёнов поздравил военнослужащих тыла ВС РФ с профессиональным праздником «Тыл — одна из главных основ боеспособности армии и флота.
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🎖 Аксёнов поздравил военнослужащих тыла ВС РФ с профессиональным праздником «Тыл — одна из главных основ боеспособности армии и флота.