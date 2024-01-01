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Несекретные материалы

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Впервые за 30 лет нормальный голубой огонёк

Впервые за 30 лет нормальный голубой огонёк

Новогодняя программа (условно "голубой огонёк") вчера была удивительно свежей. Наконец-то не было надоевших ещё с конца 80-х вайкулей и леонтьевых, пугачёвых и ротар с их осточертевшими вернисажами и неизбывным самолюбованием.

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