Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Распоротая Украина

Распоротая Украина

Николай Янович Азаров, последний премьер независимой Украины, ибо после 2014 года эта страна де-факто находится под внешним управлением.

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