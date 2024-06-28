Туристка уснула в Сочи на плавучем ограждении в море и провела там ночь Накануне она уплыла и обратно не вернулась, знакомые обратились к спасателям.
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Туристка уснула в Сочи на плавучем ограждении в море и провела там ночь Накануне она уплыла и обратно не вернулась, знакомые обратились к спасателям.