Виктор Анисимов Сколько мы ещё будем оправдываться и оглядываться на мнение Запада и его союзников? Как же мы привыкли прогибаться и уверять что "мы ни в чём не виноваты".
Сколько мы ещё будем оправдываться?
Комментарии
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Г
Геннадий
Солидарен с автором.
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3 час.
Олег Гузок
Всё это может прекратиться при одном условии; руководство страны перестает извиняться, "а что скажет.....",учитывать чьё бы то ни было мнение, ведь международного права -больше нет, его соблюдает только Россия, а весь мир хохочет, нет братских народов, нет дружественных стран, есть выгодное сотрудничество и ситуационное партнерство. Не соблюдается договор одной из сторон, тут же признать договор ничтожным и не выполнять его условий, на СВО не стоит думать, что там нас все любят и ждут, это не так, посмотрите сколько диверсантов в России, включая Крым, а на Новоросии и того больше. Миграционной политики нет совсем. Приезжие , мало того что не работают, но и скалачивают этнические ОПГ (диаспоры), пора решать, если не СМЕРШ, то народный бунт жестокий, бесчеловечный, неуправляемый.....
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3 час.
Александр Широков
Совершенно верно - мы не должны ни перед кем оправдываться! А если ещё вспомнить, как мирные сумские хохлы ездили грабить оставленные дома в Курскую область...
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2 час.
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