Сколько мы ещё будем оправдываться?

Олег Гузок

Всё это может прекратиться при одном условии; руководство страны перестает извиняться, "а что скажет.....",учитывать чьё бы то ни было мнение, ведь международного права -больше нет, его соблюдает только Россия, а весь мир хохочет, нет братских народов, нет дружественных стран, есть выгодное сотрудничество и ситуационное партнерство. Не соблюдается договор одной из сторон, тут же признать договор ничтожным и не выполнять его условий, на СВО не стоит думать, что там нас все любят и ждут, это не так, посмотрите сколько диверсантов в России, включая Крым, а на Новоросии и того больше. Миграционной политики нет совсем. Приезжие , мало того что не работают, но и скалачивают этнические ОПГ (диаспоры), пора решать, если не СМЕРШ, то народный бунт жестокий, бесчеловечный, неуправляемый.....