Профсоюз «Сургутнефтегаза» раскрыл размер индексации зарплат сотрудникам предприятия

Профсоюзная организация компании «Сургутнефтегаз» подтвердила повышение зарплаты сотрудникам на 7 %. После индексации тарифная ставка для рабочего первого разряда составит почти восемь тысяч рублей, сообщил профсоюз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии