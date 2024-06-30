Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинская энергетика: минус 90 % мощностей плюс рост тарифов на свет на 60 % – уже завтра

Украинская энергетика: минус 90 % мощностей плюс рост тарифов на свет на 60 % – уже завтра

Глава Ивано-Франковской областной администрации Украины Светлана Онищук заявила о полном разрушении в результате российских атак еще одной крупной украинской тепловой электростанции – расположенной на территории области крупнейшей на западе Украины и одной из самых мощных в стране Бурштынской.

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Комментарии
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С С
Свечечки из так любимого хохлами сала? И жисть засияет новыми красками.
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8 час.
карюкалов вячеслав
Априори.
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7 час.

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