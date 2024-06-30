Украинская энергетика: минус 90 % мощностей плюс рост тарифов на свет на 60 % – уже завтра

Глава Ивано-Франковской областной администрации Украины Светлана Онищук заявила о полном разрушении в результате российских атак еще одной крупной украинской тепловой электростанции – расположенной на территории области крупнейшей на западе Украины и одной из самых мощных в стране Бурштынской.
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