Судью Олега Мельничука могут привлечь к уголовной ответственности

Судья Олег Мельничук может быть привлечен к уголовной ответственности за сексуальные домогательства. В четверг Апелляционная палата Кишинева отменила решение Высшего совета магистратуры от 27 мая 2022 года, которым Генеральной прокуратуре отказано в возбуждении уголовного дела на имя Олега Мельничука по факту сексуальных домогательств в отношении студентки.