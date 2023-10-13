Судью Олега Мельничука могут привлечь к уголовной ответственности

Судья Олег Мельничук может быть привлечен к уголовной ответственности за сексуальные домогательства. В четверг Апелляционная палата Кишинева отменила решение Высшего совета магистратуры от 27 мая 2022 года, которым Генеральной прокуратуре отказано в возбуждении уголовного дела на имя Олега Мельничука по факту сексуальных домогательств в отношении студентки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии