Старший брат Дастера: новый большой кроссовер покажут этой осенью

14 октября на Парижском автосалоне Dacia представит свой самый большой кроссовер – Dacia Bigster. Эта машина станет старшим братом популярного Duster и вызовет интерес не только у любителей доступных автомобилей, но и у тех, кто привык к комфорту и простору кроссоверов класса Volkswagen Tiguan.