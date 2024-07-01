Преимущества частной медицины и выбор врача

В последние годы наблюдается стабильный рост популярности частной медицины. Многие пациенты предпочитают обращаться к услугам частных клиник и врачей, ожидая получить более качественное обслуживание и индивидуальный подход.
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