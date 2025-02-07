Дональд Трамп выдал Илону Маску карт-бланш на тотальную зачистку коррупции в США

Бизнесмен Илон Маск, занимающий должность главы департамента эффективности государственного управления (DOGE), получил карт-бланш на масштабную проверку всех государственных органов США на предмет коррупции и неэффективного расходования бюджетных средств.
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