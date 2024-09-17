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Вэнс изложил мирный план по Украине. Но он очень похож на условия Путина. Украина отдает территории и обязуется сохранять нейтралитет

Вэнс изложил мирный план по Украине. Но он очень похож на условия Путина. Украина отдает территории и обязуется сохранять нейтралитет

© AP Photo / Paul Sancya Джей Ди Вэнс изложил свой мирный план по конфликту на Украине, пишет NYT.

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