Еженедельный чарт Steam: лидер снова сменился, Lords of the Fallen стартовала второй, а B...

Еженедельный чарт Steam: лидер снова сменился, Lords of the Fallen стартовала второй, а Battlefield 2042 вернулась в топ-5Ролевой экшен Lords of the Fallen от Hexworks и CI Games стал самой успешной новинкой недели в Steam, однако стартовал лишь со второго места чарта продаж.