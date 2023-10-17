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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Еженедельный чарт Steam: лидер снова сменился, Lords of the Fallen стартовала второй, а B...

Еженедельный чарт Steam: лидер снова сменился, Lords of the Fallen стартовала второй, а B...

Еженедельный чарт Steam: лидер снова сменился, Lords of the Fallen стартовала второй, а Battlefield 2042 вернулась в топ-5Ролевой экшен Lords of the Fallen от Hexworks и CI Games стал самой успешной новинкой недели в Steam, однако стартовал лишь со второго места чарта продаж.

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