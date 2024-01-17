Хачанов вышел в 1/16 финала Australian Open

Карен Хачанов одержал победу в матче второго круга Australian Open. В Мельбурне завершился матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в мужском одиночном разряде, в котором третья ракетка России и пятнадцатая ракетка мира Карен Хачанов встречался с Александром Ковачевичем.