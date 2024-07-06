Ситуация с пленкой мазута на берегах Владивостока повторяется снова

Ситуация с пленкой мазута на побережье Владивостока вызывает беспокойство у жителей города. Неоднократные случаи образования пленки на берегах моря и поверхности волн приводят к ухудшению экологического состояния региона.
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