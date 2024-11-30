Церемония вручения первых паспортов прошла в Чехове

Первые паспорта вручили 10 подросткам в Чехове в торжественной обстановке. Их поздравили глава округа Михаил Собакин, председатель совета депутатов Галина Козина и представитель отдела по вопросам миграции ОМВД России.
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