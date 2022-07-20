Золото на олимпиаде по биологии в Ереване выиграл выпускник СУНЦ НГУ

Золотую медаль привез из Еревана выпускник физико-математической школы НГУ Назим Мустафин. С 10 по 18 июля там проходила 33-я Международная биологическая олимпиада, на которой пришлось соперничать с умнейшими школьниками из Китая и Сингапура.