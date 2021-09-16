ЭНЕРГИЯ ДНЯ 16 сентября 2021 года

Энергетический прогноз дня шестнадцатого сентября две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1149 =Ваш уровень сознания определяется теми Божественными качествами, которые вы обретаете на вашем Пути=Достижение гармонии, исходя из Канона Дополнительности, есть главная задача испытаний Материального Мира =Душа человека несёт ответственность за содеянное на Земле, и отвечать ей за это придётся в Духовном Мире=Когда вы осознаёте свою истинную природу, защита и оправдание отпадают сами собой: вам не нужно ничего делать = Лучший советник по Жизни - ваше сердце.