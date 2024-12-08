ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

285 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Арефкин
    Почему по бандитам в Сирии не испытать еще раз Орешник, что тянут??? Надо долбать и долбать, а потом пойти зачистить,...Население Хомса э...
  • Betahon
    Реформирование ФБР давно назрело, т.к. эта организация уже давно  превратилась в ОПГ глубинного государства, выполняв...Новый назначенец ...
  • Eduard
    В этом талибы перегнули все палки!В афганских тюрьм...

В Токио вводят четырехдневную рабочую неделю, чтобы повысить рождаемость

В Токио вводят четырехдневную рабочую неделю, чтобы повысить рождаемость

ТОКИО (ИА Реалист). Власти столицы Японии планируют с апреля следующего года перевести госслужащих на четырехдневную рабочую неделю, чтобы облегчить жизнь работающим матерям и повысить падающий уровень рождаемости в Японии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх