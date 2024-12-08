В Токио вводят четырехдневную рабочую неделю, чтобы повысить рождаемость

ТОКИО (ИА Реалист). Власти столицы Японии планируют с апреля следующего года перевести госслужащих на четырехдневную рабочую неделю, чтобы облегчить жизнь работающим матерям и повысить падающий уровень рождаемости в Японии.
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