Без комментариев

А как все "хохлы" ☝🏻( в добавок еврейские...) самоперенадеянно ☝🏻 решил ,что ебъ@..ёт ВСЕХ И ВСЯ ‼️‼️‼️

Татьяна Курочкина

Вот и наши (похоже ,что как во вторую МИРОВУЮ...янки подсуетились к победителям ПРИКЛЕИТЬСЯ ☝🏻,чтобы к "кормушке" не опоздать) в НЕУДОБНОМ ПОЛОЖЕНИИ 🤷 – откажемся от "переговоров" с янки – будет ещё больший "БЗДЫК",а соглашаясь на эти торги(т.н.переговоры😡😡🤬) испытываем ПРЕССИНГ НАГЛЫХ ДО БЕСПРЕДЕЛА янки‼️‼️‼️ВОПРОС ☝🏻 – как не "прогнуться"☝🏻,как не плюнуть в душу НАРОДУ и не предать все жертвы....🤔⁉️‼️‼️‼️