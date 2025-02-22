Без комментариев

Анатолий Несмиян Зеленский в очередной раз с размаху прыгнул на те же самые грабли. В 2022 году ему был предложен достаточно унизительный мир, но все-таки на гораздо более лучших условиях, чем те, в которых он находится сейчас.
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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Его пример - другим наука! Связываются со штата и только ЛОХИ. Ну, типа зеленского
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17 час.
Татьяна Курочкина
А как все "хохлы" ☝🏻( в добавок еврейские...) самоперенадеянно ☝🏻 решил ,что ебъ@..ёт ВСЕХ И ВСЯ ‼️‼️‼️
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6 час.
Татьяна Курочкина
Вот и наши (похоже ,что как во вторую МИРОВУЮ...янки подсуетились к победителям ПРИКЛЕИТЬСЯ ☝🏻,чтобы к "кормушке" не опоздать) в НЕУДОБНОМ ПОЛОЖЕНИИ 🤷 – откажемся от "переговоров" с янки – будет ещё больший "БЗДЫК",а соглашаясь на эти торги(т.н.переговоры😡😡🤬) испытываем ПРЕССИНГ НАГЛЫХ ДО БЕСПРЕДЕЛА янки‼️‼️‼️ВОПРОС ☝🏻 – как не "прогнуться"☝🏻,как не плюнуть в душу НАРОДУ и не предать все жертвы....🤔⁉️‼️‼️‼️
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6 час.
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