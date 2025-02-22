Без комментариев

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Анатолий Несмиян Зеленский в очередной раз с размаху прыгнул на те же самые грабли. В 2022 году ему был предложен достаточно унизительный мир, но все-таки на гораздо более лучших условиях, чем те, в которых он находится сейчас.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Его пример - другим наука! Связываются со штата и только ЛОХИ. Ну, типа зеленского
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17 час.
Татьяна Курочкина
А как все &quot;хохлы&quot; ☝🏻( в добавок еврейские...) самоперенадеянно ☝🏻 решил ,что ебъ@..ёт  ВСЕХ И ВСЯ ‼️‼️‼️
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6 час.
Татьяна Курочкина
Вот и наши (похоже ,что как во вторую МИРОВУЮ...янки подсуетились к победителям ПРИКЛЕИТЬСЯ ☝🏻,чтобы к &quot;кормушке&quot; не опоздать) в НЕУДОБНОМ ПОЛОЖЕНИИ 🤷  –   откажемся от &quot;переговоров&quot; с янки  –  будет ещё больший &quot;БЗДЫК&quot;,а соглашаясь на эти торги(т.н.переговоры😡😡🤬)  испытываем ПРЕССИНГ НАГЛЫХ ДО БЕСПРЕДЕЛА янки‼️‼️‼️ВОПРОС ☝🏻 –  как не &quot;прогнуться&quot;☝🏻,как не плюнуть в душу НАРОДУ и не предать все жертвы....🤔⁉️‼️‼️‼️
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6 час.
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