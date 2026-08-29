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Мировое обозрение

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Экваториальная Гвинея: связи с Россией и Белоруссией не дают покоя Западу

Экваториальная Гвинея: связи с Россией и Белоруссией не дают покоя Западу

Экваториальная Гвинея — это не точка на карте, где «что-то есть». Это страна размером 28 тысяч квадратных километров — меньше Армении и примерно две трети Московской области.

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