FT: агенты России возобновили торговлю с немецким производителем инструментов

Ранее немецкий завод уже был обвинен в связях с Россией, но избежал наказания. Исследование британской газеты показывает, что сотрудничество российских представителей и концерна из Германии не было единичным случаем и принесло большую прибыль западному бизнесу.
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