Назад в Союз Советских Социалистических Республик

Хочу сказать, что автор этого произведения не я. Автор - Елизавета Евсюкова, которая любезно разрешила мне разместить свой рассказ здесь.
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Комментарии
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Лариса Голубицкая
Какое было у нас безоблачное,доброе,счастливое детство! Такая же юность! Да и взрослая жизнь была не хуже,но правда со своими заботами,где всё зависело только от тебя! Ты жил и знал,что ничего страшного не произойдёт!!!
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7 час.
Ирина52
Каждый судит по себе. Никто из МОЕЙ родни бездельником не был, да и я тоже. Проработала с 16 до 68 лет. Это сейчас мажоры -чистые бездельники, как и те, кто получает отчисления по авторским правам на работу ИХ ПРЕДКОВ, а не их самих. Но,главное - все были людьми, а не только мигранты с олигархами, чиновники, артисты и спортсмены. А остальные (учителя,врачи, рабочие и т.п.) - для властей БЫДЛО. На русских открыта ОХОТА. Нас НЕ ЗАЩИЩАЕТ НИ ГОСУДАРСТВО, НИ ДИАСПОРЫ. ДНЯ не проходит без информации, кого еще убили эти твари, в которые превратились некогда во времена Союза цивилизованные люди из республик. И это в САМОЙ РОССИИ, не считая СВО...
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2 час.
вд
валерий двойнишников
Посмотрел народ русский на таджиков, узбеков, казахов, азеров...и понял на хрена нам Союз нерушимый?...Для себя он понял, что нужна нам Социалистическая Россия с многоукладной экономикой. И с этим надо спешить!
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27 мин.
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