Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Редько
    Какую нужную работу выполняют мигранты? Как кого-нибудь прихватят и потянут за ниточку, то там черти кто - торговцы, ...К чему мы идем?
  • валерий двойнишников
    Шо, опять евреи?И выродилось же т...
  • валерий двойнишников
    Посмотрел народ русский на таджиков, узбеков, казахов, азеров...и понял на хрена нам Союз нерушимый?...Для себя он по...Назад в Союз Сове...

Назад в Союз Советских Социалистических Республик

Назад в Союз Советских Социалистических Республик

Хочу сказать, что автор этого произведения не я. Автор - Елизавета Евсюкова, которая любезно разрешила мне разместить свой рассказ здесь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Голубицкая
Какое было у нас безоблачное,доброе,счастливое детство! Такая же юность! Да и взрослая жизнь была не хуже,но правда со своими заботами,где всё зависело только от тебя! Ты жил и знал,что ничего страшного не произойдёт!!!
Ответить
7 час.
Ирина52
Каждый судит по себе. Никто из МОЕЙ родни бездельником не был, да и я тоже. Проработала с 16 до 68 лет. Это сейчас мажоры -чистые бездельники, как и те, кто получает отчисления по авторским правам на работу ИХ ПРЕДКОВ, а не их самих. Но,главное -  все  были людьми, а не только мигранты с олигархами, чиновники, артисты и спортсмены. А остальные (учителя,врачи, рабочие и т.п.) - для властей БЫДЛО. На русских открыта ОХОТА. Нас НЕ ЗАЩИЩАЕТ НИ ГОСУДАРСТВО, НИ ДИАСПОРЫ. ДНЯ не проходит без информации, кого еще убили эти твари, в которые превратились некогда во времена Союза цивилизованные люди из республик. И это в САМОЙ РОССИИ, не считая СВО...
Ответить
2 час.
вд
валерий двойнишников
Посмотрел народ русский на таджиков, узбеков, казахов, азеров...и понял на хрена нам Союз нерушимый?...Для себя он понял, что нужна нам Социалистическая Россия с многоукладной экономикой. И с этим надо спешить!
Ответить
27 мин.

Картина дня

наверх