Назад в Союз Советских Социалистических Республик

Какое было у нас безоблачное,доброе,счастливое детство! Такая же юность! Да и взрослая жизнь была не хуже,но правда со своими заботами,где всё зависело только от тебя! Ты жил и знал,что ничего страшного не произойдёт!!!

Ирина52

Каждый судит по себе. Никто из МОЕЙ родни бездельником не был, да и я тоже. Проработала с 16 до 68 лет. Это сейчас мажоры -чистые бездельники, как и те, кто получает отчисления по авторским правам на работу ИХ ПРЕДКОВ, а не их самих. Но,главное - все были людьми, а не только мигранты с олигархами, чиновники, артисты и спортсмены. А остальные (учителя,врачи, рабочие и т.п.) - для властей БЫДЛО. На русских открыта ОХОТА. Нас НЕ ЗАЩИЩАЕТ НИ ГОСУДАРСТВО, НИ ДИАСПОРЫ. ДНЯ не проходит без информации, кого еще убили эти твари, в которые превратились некогда во времена Союза цивилизованные люди из республик. И это в САМОЙ РОССИИ, не считая СВО...