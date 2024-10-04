Население Карелии продолжает сокращаться пугающими темпами

Смертность растет в республике, а рожают все меньше Население республики продолжает сокращаться. Это следует из данных, опубликованных в ежемесячном докладе Карелиястата о социально-экономическом положении РК.
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