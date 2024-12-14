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Россиян предупредили об уловке с уведомлениями о посылках

Мошенники стали рассылать россиянам сообщения о поступлении посылок — это уловка, чтобы собрать персональные данные и платежные реквизиты, предупредила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

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