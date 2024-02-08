Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Полянский предупредил о риске возникновения новой «горячей точки» на Балканах

Полянский предупредил о риске возникновения новой «горячей точки» на Балканах

Из-за действия властей самопровозглашенного Косово сербы косовского автономного края находятся в условиях «этнической чистки», а ситуация в регионе рискует стать новой «горячей точкой», схожей с кризисом в секторе Газа, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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