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МИД призвал ОБСЕ к ответу после сообщений о работе ее миссии в пользу ВСУ

МИД призвал ОБСЕ к ответу после сообщений о работе ее миссии в пользу ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин Представители ОБСЕ в поселке Александровка Донецкой области. Архивное фото Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обязана отреагировать на сообщения о том, что ВСУ тайно получали от сотрудников ее миссии в Донбассе данные о расположении бойцов ЛНР и ДНР, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

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