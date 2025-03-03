МИД призвал ОБСЕ к ответу после сообщений о работе ее миссии в пользу ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин Представители ОБСЕ в поселке Александровка Донецкой области. Архивное фото Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обязана отреагировать на сообщения о том, что ВСУ тайно получали от сотрудников ее миссии в Донбассе данные о расположении бойцов ЛНР и ДНР, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.