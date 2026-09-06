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Регионы России

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«Локо» одержал победу над «Авто» в стартовом матче сезона МХЛ

«Локо» одержал победу над «Авто» в стартовом матче сезона МХЛ

Авторами голов у победителей стали Арсений Шлюков, оформил дубль, и Андрей Пустовой, забивший один гол.

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