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«Исчезнувшая в звездах»: Ищите женщину

«Исчезнувшая в звездах»: Ищите женщину

«Исчезнувшая в звездах» — китайский кассовый хит, который сняли режиссеры Лю Сян и Цуй Жуй. Источником вдохновения послужила пьеса французского драматурга Робера Тома, которую еще в 1990-м адаптировал и экранизировал режиссер и сценарист Алексей Коренев, в фильме «Ловушка для одинокого мужчины» с Николаем Караченцовым.

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