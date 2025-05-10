«Исчезнувшая в звездах»: Ищите женщину

«Исчезнувшая в звездах» — китайский кассовый хит, который сняли режиссеры Лю Сян и Цуй Жуй. Источником вдохновения послужила пьеса французского драматурга Робера Тома, которую еще в 1990-м адаптировал и экранизировал режиссер и сценарист Алексей Коренев, в фильме «Ловушка для одинокого мужчины» с Николаем Караченцовым.