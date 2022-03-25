Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Макдэвид сделал 60+ передач в 6 сезонах подряд и делит 2-е место в истории НХЛ. Больше только у Гретцки – 13

Коннор Макдэвид сделал две передачи в матче НХЛ против «Сан-Хосе» (5:2). Теперь в активе форварда «Эдмонтона» 95 (35+60) очков в 64 играх текущего чемпионата.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх