Рубио провел переговоры с Европой и Украиной после заявления Трампа о поездке в Стамбул

После заявления президента США Дональда Трампа о возможной поездке в Стамбул, госсекретарь Марко Рубио провел телефонные переговоры с европейскими коллегами, во время которых обсуждались шаги к перемирию на Украине.
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