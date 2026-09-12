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Царьград

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Западно-Сибирская железная дорога завершила ремонт в Новосибирске

Западно-Сибирская железная дорога завершила ремонт в Новосибирске

В Новосибирской области завершены ремонтные работы после схода трех груженых вагонов-цистерн. Более 120 железнодорожников и 33 единицы техники ликвидировали последствия на станции Инская.

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