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Регион 29

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Сегодня «Водник» будет бороться за выход в полуфинал Чемпионата страны

Третий и решающий матч против красноярского «Енисея» состоится 9 марта в 13:00 на архангельском стадионе «Труд»Третий и решающий матч против красноярского «Енисея» состоится 9 марта в 13:00 на архангельском стадионе «Труд»Напомним, что в первой встрече с «Енисеем» на выезде «Водник» потерпел обидное поражение, а вот в Международный женский день «жёлто-зелёные» порадовали своих фанатов, одержав победу в ответном матче.

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