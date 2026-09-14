Колумбия: четыре человека были убиты и еще несколько получили ранения, когда неизвестные вооруженные люди напали на общину Симанья, муниципалитет Ла-Глория, департамент Сесар, 13 сентября.
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