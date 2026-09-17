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Учёные нашли два простых показателя повышения вдвое риска смерти

Учёные нашли два простых показателя повышения вдвое риска смерти

Исследователи из Китая выявили, что сочетание избыточного брюшного жира и относительно слабой силы хвата почти вдвое повышает риск смерти .

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